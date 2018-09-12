Планирую приобрести алюминиевую лестницу.

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Планирую приобрести алюминиевую лестницу.

Новое сообщение kerch » 12 сен 2018, 21:38

Планирую приобрести алюминиевую лестницу. Подскажите, где это сделать.


kerch
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Re: Планирую приобрести алюминиевую лестницу.

Новое сообщение gambit » 13 сен 2018, 00:08

Если Вас лестницы алюминиевые интересуют, то лучше всего Вам будет ознакомиться с ассортиментом на этой странице https://mebeltrust.by/category/ledders/lestnicy/ . Думаю, подходящий вариант Вы найдёте вообще без проблем. Особенно, учитывая выгодность здешних цен.
gambit
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