Габриция » 16 сен 2018, 10:50

Лично мне кажется что на сегодняшний день достаточно много кредитных предложении, и именно предложений по кредитованию под залог недвижимости.

Мне все таки кажется что вариантов прилично, но все же интересно куда лучше для кредитования обратится?