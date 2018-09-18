Кристина » 18 сен 2018, 21:47

Слушала интервью Ирины Хакамады. Она говорит по поводу кредитов на нужды бизнеса следующее: не берите кредитов, ищите инвесторов.

Она имеет в виду тех, кто вложится в вашу идею. И здесь я вижу очень ценное наблюдение: если банк или коммерческая организация решает выдать вам кредит, его по сути не слишком беспокоит, как именно вы будете достигать поставленных целей, идею вашу они тоже не оценят предвзято - у них ведь очень много клиентов. Другое дело инвестор. Он кровно будет заинтересован в результате, отдавая свои деньги, проверит все риски, возможно уберегая вас же от них. Плюс не станет требовать продажи бизнеса за бесценок в счет возврата долга, а еще и добросит, чтобы вытянуть его.