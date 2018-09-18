Она имеет в виду тех, кто вложится в вашу идею. И здесь я вижу очень ценное наблюдение: если банк или коммерческая организация решает выдать вам кредит, его по сути не слишком беспокоит, как именно вы будете достигать поставленных целей, идею вашу они тоже не оценят предвзято - у них ведь очень много клиентов. Другое дело инвестор. Он кровно будет заинтересован в результате, отдавая свои деньги, проверит все риски, возможно уберегая вас же от них. Плюс не станет требовать продажи бизнеса за бесценок в счет возврата долга, а еще и добросит, чтобы вытянуть его.
Что выбрать между кредитом и инвестором
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Что выбрать между кредитом и инвестором
Слушала интервью Ирины Хакамады. Она говорит по поводу кредитов на нужды бизнеса следующее: не берите кредитов, ищите инвесторов.
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Кристина
- Читатель
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- Сообщения: 46
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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