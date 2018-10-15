Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?

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Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?

Новое сообщение gambit » 15 окт 2018, 11:18

Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?

Новое сообщение kerch » 15 окт 2018, 18:31

Пожалуй, самые разумные цены на выставочные стенды предлагает вот эта организация https://zerkalo-k.ru/ . По крайней мере, более заманчивых расценок я не встречал. Могу также сказать, что и качество выполнения работы тут - просто идеальное.
kerch
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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