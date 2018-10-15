Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?
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Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?
Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Где в Краснодаре можно заказать по приемлемой цене выставочные стенды?
Пожалуй, самые разумные цены на выставочные стенды предлагает вот эта организация https://zerkalo-k.ru/ . По крайней мере, более заманчивых расценок я не встречал. Могу также сказать, что и качество выполнения работы тут - просто идеальное.
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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