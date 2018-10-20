Займ на карту

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Займ на карту

Новое сообщение Samantha » 20 окт 2018, 19:28

всем привет. Слышали, что здесь https://rocketzaym.ru/mikrozaymy/na-koshelek-qiwi можно оформить микрозайм на карту онлайн, да еще и чтобы без процентов. Реально ли это так, очень интересно как это так без процентов?


Samantha
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Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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