Вся проблема в том что ипотечных банков в Москве по истине много, при всем этом замечу что хочется для себя выбрать самое приличное предложение на кредитование.
А вот интересует меня вопрос о том куда обратится, какое предложение по ипотеке выбрать.
Модераторы: more, bot, translate
Вся проблема в том что ипотечных банков в Москве по истине много, при всем этом замечу что хочется для себя выбрать самое приличное предложение на кредитование.
А вот интересует меня вопрос о том куда обратится, какое предложение по ипотеке выбрать.
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