Что надо знать перед тем как ипотеку брать

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Что надо знать перед тем как ипотеку брать

Новое сообщение Габриция » 29 окт 2018, 17:24

Хотим после новогодних праздников ипотеку взять.

Вся проблема в том что ипотечных банков в Москве по истине много, при всем этом замечу что хочется для себя выбрать самое приличное предложение на кредитование.

А вот интересует меня вопрос о том куда обратится, какое предложение по ипотеке выбрать.



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Габриция
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