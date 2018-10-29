Габриция » 29 окт 2018, 17:24

Хотим после новогодних праздников ипотеку взять.

Вся проблема в том что ипотечных банков в Москве по истине много, при всем этом замечу что хочется для себя выбрать самое приличное предложение на кредитование.

А вот интересует меня вопрос о том куда обратится, какое предложение по ипотеке выбрать.