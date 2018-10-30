Скажите, как получить кредит без справки с места работы?
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Скажите, как получить кредит без справки с места работы?
Скажите, как получить кредит без справки с места работы?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Скажите, как получить кредит без справки с места работы?
Получить кредит без справки с места работы можно лишь в том случае, если обращаться за ним в МФО. Советую Вам на досуге прочесть данный материал https://newsnn.ru/news/society/24-10-20 ... mikrozayma . Из него Вы узнаете, почему микрофинансовые организации её не требуют.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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