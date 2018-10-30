Скажите, как получить кредит без справки с места работы?

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Скажите, как получить кредит без справки с места работы?

Новое сообщение brostov » 30 окт 2018, 17:29

Скажите, как получить кредит без справки с места работы?


brostov
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Сообщения: 6
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Скажите, как получить кредит без справки с места работы?

Новое сообщение wenow » 30 окт 2018, 18:29

Получить кредит без справки с места работы можно лишь в том случае, если обращаться за ним в МФО. Советую Вам на досуге прочесть данный материал https://newsnn.ru/news/society/24-10-20 ... mikrozayma . Из него Вы узнаете, почему микрофинансовые организации её не требуют.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 6
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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