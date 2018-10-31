О негативной стороне ипотечных кредитов

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О негативной стороне ипотечных кредитов

Новое сообщение Харизма » 31 окт 2018, 07:24

Какие вообще негативные стороны у ипотечных кредитов.

С одной стороны скажу что в интернете много информации по этому поводу, при всем этом интересуют именно выводы на основе чужого мнения.

Что скажите по этому поводу?



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Re: О негативной стороне ипотечных кредитов

Новое сообщение JassKy » 31 окт 2018, 10:48

Думаю что именно в интернете имеет смысл ознакомится с тем какие подводные камни у ипотечных кредитов.

И именно здесь https://doveriye-estate.ru/msk/articles/podvodnye-kamni-ipoteki-v-moskve-i-oblasti как раз можно оценить информацию о предложении, думаю что вам информация будет как полезной, так и информативной.

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