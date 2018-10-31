Харизма » 31 окт 2018, 07:24

Какие вообще негативные стороны у ипотечных кредитов.

С одной стороны скажу что в интернете много информации по этому поводу, при всем этом интересуют именно выводы на основе чужого мнения.

Что скажите по этому поводу?