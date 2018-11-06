Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?
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Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?
Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?
- brostov
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?
Разрешение остальных жильцов потребуется, если квартира находится в совместной собственности. Прочитайте вот эту статью https://rossegrn.ru/articles/soglasie_d ... rtiri.html . В ней есть детальная информация по данному поводу, которая уж точно будет Вам полезна.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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