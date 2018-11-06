Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?

Новое сообщение brostov » 06 ноя 2018, 20:05

Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?


brostov
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
Вернуться к началу

Re: Требуется ли разрешение остальных жильцов для дарения доли квартиры?

Новое сообщение wenow » 07 ноя 2018, 00:56

Разрешение остальных жильцов потребуется, если квартира находится в совместной собственности. Прочитайте вот эту статью https://rossegrn.ru/articles/soglasie_d ... rtiri.html . В ней есть детальная информация по данному поводу, которая уж точно будет Вам полезна.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 12
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group