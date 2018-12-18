JardY » 18 дек 2018, 13:24

Сегодня ипотеку в Питере дают многие фирмы...это факт.

Но вот я тоже хочу брать ипотеку, при этом стоит заметить что интересует меня ипотека именно для покупки загородского жилья.

И как же взять такой кредит, выскажите свое мнение, куда лучше всего обращаться?