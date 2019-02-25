Бравия » 25 фев 2019, 13:41

Сама услуга в области бизнес авиации предлагает высоко качественные услуги в области аренды воздушного судна.

Но в принципе, обратила внимание что на многих туристических сайтах обсуждают вот такое https://avia2b.com/about-us/aircraft предложение от фирмы Avia2b. Не буду судить строго и говорить что вариант лучший или нет, однако в любом случае стоит брать во внимание как вариант подобное предложение.