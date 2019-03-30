Кармен » 30 мар 2019, 11:35

Предлагаю делиться опытом по продаже квартиры. Может у кого-то есть свои секреты и наработки. Если не жалко, поделитесь. У меня своя история продажи квартиры. И эта история уже становится старой. Четыре года назад мы купили землю под строительство дома, думали ну за годик продадим и будем стоиться. И вот уже четыре года всё на том же месте. Сразу скажу денег на постройку дома кроме как от продажи квартиры, нет. Вся фишка в том, что квартира четырёхкомнатная и как сейчас говорят, их очень плохо берут. Сразу скажу, что ремонт самый простенький, но мы специально не стали разбабахивать евроремонт, так как показывает практика он не окупается. Цена по городу адекватная, даже как говорят некоторые немного занижена. Объявления даю по телевизору в основном. Прошла все агенства в городе и дала им добро на продажу. Неповерите, за 4 года приходили смотреть раз 5. Я уже в ужасе.