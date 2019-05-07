Анабель » 07 май 2019, 13:29

В этом году сын заканчивает лицей.

Сейчас стоит вопрос о получении образования в Питере, и так как имеем с мужем накопления, возникла надобность покупки однокомнатной квартиры в Питере, квартиры для студента.

Может посоветуйте как выбрать недвижимость для этих целей?