Сейчас стоит вопрос о получении образования в Питере, и так как имеем с мужем накопления, возникла надобность покупки однокомнатной квартиры в Питере, квартиры для студента.
Может посоветуйте как выбрать недвижимость для этих целей?
Модераторы: more, bot, translate
Сейчас стоит вопрос о получении образования в Питере, и так как имеем с мужем накопления, возникла надобность покупки однокомнатной квартиры в Питере, квартиры для студента.
Может посоветуйте как выбрать недвижимость для этих целей?
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