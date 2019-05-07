Покупка недвижимости для сына, в СПБ

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Покупка недвижимости для сына, в СПБ

Новое сообщение Анабель » 07 май 2019, 13:29

В этом году сын заканчивает лицей.

Сейчас стоит вопрос о получении образования в Питере, и так как имеем с мужем накопления, возникла надобность покупки однокомнатной квартиры в Питере, квартиры для студента.

Может посоветуйте как выбрать недвижимость для этих целей?



Аватара пользователя
Анабель
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 05 фев 2018, 13:33
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group