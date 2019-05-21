Харси » 21 май 2019, 14:17

Нужна частная фирма, интересна услуга в области частной бизнес авиации.

Собственно хочется понять какой фирме доверится для заказа услуг в области частной авиации.

Подскажите по поводу предложении в области таких услуг, какой вариант оператора выбрать в частности?