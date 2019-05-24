Увеличение продаж

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Увеличение продаж

Новое сообщение gambit » 24 май 2019, 15:20

Существуют ли какие-то креативные способы увеличения продаж в интернет-магазине?


gambit
Писатель
 
Сообщения: 67
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу

Re: Увеличение продаж

Новое сообщение wenow » 24 май 2019, 19:48

Один такой метод я и сам использую. Уточните на досуге у представителей компании ВсеКлиенты, как узнать контакты пользователя зашедшего на сайт можно. Если говорить коротко и по существу, то на ресурс, или же его определённые разделы счётчик устанавливается, который передаёт Вам номера потенциальных клиентов.
wenow
Читатель
 
Сообщения: 23
Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Финансы, деньги, инвестиции

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: wenow и гости: 8

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group