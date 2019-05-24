Увеличение продаж
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Увеличение продаж
Существуют ли какие-то креативные способы увеличения продаж в интернет-магазине?
- gambit
- Писатель
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- Сообщения: 67
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Увеличение продаж
Один такой метод я и сам использую. Уточните на досуге у представителей компании ВсеКлиенты, как узнать контакты пользователя зашедшего на сайт можно. Если говорить коротко и по существу, то на ресурс, или же его определённые разделы счётчик устанавливается, который передаёт Вам номера потенциальных клиентов.
- wenow
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 21 окт 2018, 20:34
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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