Потери энергоносителей

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Потери энергоносителей

Новое сообщение Prokl » 18 июн 2019, 14:26

Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?


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Prokl
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