Потери энергоносителей
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Потери энергоносителей
Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?
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- Prokl
- Писатель
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- Сообщения: 62
- Зарегистрирован: 02 июн 2019, 18:50
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