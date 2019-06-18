Prokl » 18 июн 2019, 14:26

Есть предприятие нефтехимической отрасли, там проблемы есть с использованием энергоносителей, затраты сильно выросли, где-то имеется брешь настоящая куда уходит огромная часть денег, как найти потери и сделать энергоаудит?