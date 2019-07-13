Лолита » 13 июл 2019, 12:07

Обсудим тему кредитования под залог коммерческой недвижимости!

В Москве огромное количество подобных предложении на кредитование, причем варианты собой отличаются и каждый вариант фирмы по своему имеет плюсы и недостатки. Может выскажите свое мнение о том куда в Москве обращаться для выбора лучшего кредитного предложения?