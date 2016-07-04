Плазменная резка металла
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Плазменная резка металла
Плазменная резка металла http://www.metall-sf.ru/plasma
- Nazyka
- Читатель
-
- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
-
Re: Плазменная резка металла
А я могу посоветовать здесь http://maxismart.ru/ брать станок для плазменной резки. Там у них бесплатная поддержка и обслуживание в течение гарантийного срока и цены там невысокие. Советую.
- kirillsamoilov
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 20:18
-
Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1