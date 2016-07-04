Плазменная резка металла

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Плазменная резка металла

Новое сообщение Nazyka » 04 июл 2016, 12:30

Плазменная резка металла http://www.metall-sf.ru/plasma


Nazyka
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Сообщения: 14
Зарегистрирован: 20 апр 2016, 08:49
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Re: Плазменная резка металла

Новое сообщение kirillsamoilov » 12 янв 2018, 20:26

А я могу посоветовать здесь http://maxismart.ru/ брать станок для плазменной резки. Там у них бесплатная поддержка и обслуживание в течение гарантийного срока и цены там невысокие. Советую.
kirillsamoilov
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 20:18
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