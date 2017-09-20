Подскажите пожалуйста

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Подскажите пожалуйста

Новое сообщение Sandao » 20 сен 2017, 09:18

Всем привет. Хотел бы посоветоваться. Какой лучше планшет взять? Вот на сайте сототемы http://sototema.ru/categories/ipad выбора много. Больше конечно же хочется ipad. Посоветуйте пожалуйста? Может что-то свое предложите?


Sandao
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 09:16
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