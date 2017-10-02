Дело в том что хочу купить планшет, бюджет низкий, и именно по этому скажу что интересует меня если имеет смысл за счет никого бюджета брать именно китайскую модель планшета.
Стоит ли покупать китайский планшет?
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Стоит ли покупать китайский планшет?
Как думаете, есть ли смысл в том чтоб покупать китайский планшет?
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Кристина
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- Сообщения: 2
- Зарегистрирован: 11 сен 2017, 15:04
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Re: Стоит ли покупать китайский планшет?
Смотря за какую цену и смотря от какого производителя...
А вот если говорить о выборе и покупки планшетов Onda, то конечно же таковой выбор себя может оправдать. И для того чтоб оценить таковые рыночные предложения, думаю вам стоит именно сюда http://onda.com.ru/catalog/planshety заглянуть и оценить предложение которое там как таковое имеется. Обратите внимание что предложение именно из приличных, за счет чего оправдание выбора на лицо.
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Анастасия33
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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