Кристина » 02 окт 2017, 05:14

Как думаете, есть ли смысл в том чтоб покупать китайский планшет?

Дело в том что хочу купить планшет, бюджет низкий, и именно по этому скажу что интересует меня если имеет смысл за счет никого бюджета брать именно китайскую модель планшета.