Сенсор на телефон Alcatel

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Сенсор на телефон Alcatel

Новое сообщение Карви » 09 окт 2017, 22:36

На телефон Alcatel нужен сенсор, конкретно для модели Alcatel 4010D нужен.

Кто посоветует то где искать в продаже такой тип запчастей?



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Карви
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
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