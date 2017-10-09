Кто посоветует то где искать в продаже такой тип запчастей?
Сенсор на телефон Alcatel
Модераторы: more, bot, translate
Первое новое сообщение • 1 сообщение • Страница 1 из 1
Сенсор на телефон Alcatel
На телефон Alcatel нужен сенсор, конкретно для модели Alcatel 4010D нужен.
-
Карви
-
- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 20 сен 2017, 11:58
-
1 сообщение • Страница 1 из 1
Вернуться в Техника, оборудование
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1