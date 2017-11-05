Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Аккумуляторы для планшетов
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Аккумуляторы для планшетов
Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Аккумуляторы для планшетов
Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Товар можно сказать что из редких, но в целом его найти в продаже можно.
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Джульета
- Читатель
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- Сообщения: 43
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 18:10
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Re: Аккумуляторы для планшетов
Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?
Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.
Конечно же можно, вы чего.
К примеру вот здесь http://partsoutlet.ru/shop.php?cid=532 аккумулятор для планшета можно купить...о хочу сказать что по цене от производителя. Стоит наверное внимание обратить что предложение само по себе хорошее и советую с ним ознакомится.
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Анастасия33
- Читатель
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- Сообщения: 25
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 09:52
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Re: Аккумуляторы для планшетов
подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 18
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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