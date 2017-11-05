Анастасия33 » 06 ноя 2017, 09:27

Жнади писал(а): Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов? Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов? Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.

Конечно же можно, вы чего.

К примеру вот здесь http://partsoutlet.ru/shop.php?cid=532 аккумулятор для планшета можно купить...о хочу сказать что по цене от производителя. Стоит наверное внимание обратить что предложение само по себе хорошее и советую с ним ознакомится.