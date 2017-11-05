Аккумуляторы для планшетов

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Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Жнади » 05 ноя 2017, 22:22

Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?

Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.



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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Джульета » 05 ноя 2017, 23:28

Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?

Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.

Товар можно сказать что из редких, но в целом его найти в продаже можно.

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Анастасия33 » 06 ноя 2017, 09:27

Жнади писал(а):Можно ли отдельно купить аккумуляторы для планшетов?

Если да то интересно где цены смотреть и как выбор свой делать.

Конечно же можно, вы чего.

К примеру вот здесь http://partsoutlet.ru/shop.php?cid=532 аккумулятор для планшета можно купить...о хочу сказать что по цене от производителя. Стоит наверное внимание обратить что предложение само по себе хорошее и советую с ним ознакомится.

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Re: Аккумуляторы для планшетов

Новое сообщение Miklakova » 10 дек 2018, 22:27

подскажите, где купить аккумулятор для ноута? и чо б не дорого, и что б доставка была без задержек?
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