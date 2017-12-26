Хочу взять смартфон
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Хочу взять смартфон
Всем привет. Хочу приобрести Meizu, поддержать так сказать, китайского производителя. Вот здесь http://sototema.ru/categories/meizu цены очень привлекательные. Что скажите?
- Arni
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 25 дек 2017, 12:21
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