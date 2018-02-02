Ремонт iPad

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Ремонт iPad

Новое сообщение Жнади » 02 фев 2018, 02:45

Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада.

Нужна проверенная и качественная фирма, посоветуйте пожалуйста куда обратится.



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Re: Ремонт iPad

Новое сообщение Харси » 02 фев 2018, 02:46

Жнади писал(а):Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада.

Нужна проверенная и качественная фирма, посоветуйте пожалуйста куда обратится.

Вот http://macrevvals.ru/ipad отличная конторка.

Пару раз сама обращалась, за последние два года, и могу сказать что фирма вполне приличная и хорошо делает свое дело. Можете так же в интернете ознакомится с отзывами о них, уверяю вас что не прогадаете если выберите для таких целей именно их. Они настоящие профи своего дела.

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Харси
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