Харси » 02 фев 2018, 02:46

Жнади писал(а): Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада. Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада. Нужна проверенная и качественная фирма, посоветуйте пожалуйста куда обратится.

Вот http://macrevvals.ru/ipad отличная конторка.

Пару раз сама обращалась, за последние два года, и могу сказать что фирма вполне приличная и хорошо делает свое дело. Можете так же в интернете ознакомится с отзывами о них, уверяю вас что не прогадаете если выберите для таких целей именно их. Они настоящие профи своего дела.