Нужна проверенная и качественная фирма, посоветуйте пожалуйста куда обратится.
Ремонт iPad
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Ремонт iPad
Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Ремонт iPad
Жнади писал(а):Помогите, куда обратится для качественного ремонта Айпада.
Нужна проверенная и качественная фирма, посоветуйте пожалуйста куда обратится.
Вот http://macrevvals.ru/ipad отличная конторка.
Пару раз сама обращалась, за последние два года, и могу сказать что фирма вполне приличная и хорошо делает свое дело. Можете так же в интернете ознакомится с отзывами о них, уверяю вас что не прогадаете если выберите для таких целей именно их. Они настоящие профи своего дела.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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