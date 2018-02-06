Жнади » 06 фев 2018, 13:55

Читаю в интернете кучу информации о том как же эффективно и полноценно восстановить данные с SSD накопителя.

Итак, интересует меня вопрос о том как же восстановить и каким образом, данные с поврежденного SSD накопителя, расскажите пожалуйста о самых эффективных для этого способов.