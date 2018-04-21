Харси » 21 апр 2018, 21:45

У нас на работе делали в прошлом году замену старого кабеля, и купили для этого (на замену) кабель АВББШВ 4х70.

Собственно говоря вот http://kable-m.ru/product/132 отличное предложение которое вас сможет заинтересовать. Вариант можно сказать что бюджетный, советую его оценить.