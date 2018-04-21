Может подскажите какой именно кабель лучше всего выбрать, какие советы и рекомендации будут?
Кабель под напряжение 660 вольт
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Кабель под напряжение 660 вольт
Какой вообще кабель подходит под напряжение в 660 вольт.
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Симбиоза
- Читатель
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- Сообщения: 19
- Зарегистрирован: 25 авг 2017, 07:51
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Re: Кабель под напряжение 660 вольт
У нас на работе делали в прошлом году замену старого кабеля, и купили для этого (на замену) кабель АВББШВ 4х70.
Собственно говоря вот http://kable-m.ru/product/132 отличное предложение которое вас сможет заинтересовать. Вариант можно сказать что бюджетный, советую его оценить.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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