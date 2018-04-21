Кабель под напряжение 660 вольт

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Кабель под напряжение 660 вольт

Новое сообщение Симбиоза » 21 апр 2018, 16:22

Какой вообще кабель подходит под напряжение в 660 вольт.

Может подскажите какой именно кабель лучше всего выбрать, какие советы и рекомендации будут?



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Re: Кабель под напряжение 660 вольт

Новое сообщение Харси » 21 апр 2018, 21:45

У нас на работе делали в прошлом году замену старого кабеля, и купили для этого (на замену) кабель АВББШВ 4х70.

Собственно говоря вот http://kable-m.ru/product/132 отличное предложение которое вас сможет заинтересовать. Вариант можно сказать что бюджетный, советую его оценить.

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