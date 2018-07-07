Думаю такие отзывы помогут мне с тем чтоб определится какой же вариант модуля купить и какому варианту отдать предпочтение, упираясь именно в сторону качественного выбора.
Тепловизионные модули
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Тепловизионные модули
Нуждаюсь в отзывам о разных тепловизионных модулях.
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Дарки
- Читатель
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- Сообщения: 6
- Зарегистрирован: 27 фев 2018, 01:22
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