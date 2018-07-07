Дарки » 07 июл 2018, 19:23

Нуждаюсь в отзывам о разных тепловизионных модулях.

Думаю такие отзывы помогут мне с тем чтоб определится какой же вариант модуля купить и какому варианту отдать предпочтение, упираясь именно в сторону качественного выбора.