Дарки » 22 авг 2018, 22:24

JassKy писал(а): Нужно профессиональное агенство по организации свадеб. Нужно профессиональное агенство по организации свадеб. И интересует меня вообще вопросы поиска предложении от таких агентств, расскажите о том куда мне лучше всего обратится для заказа таких услуг?

Их много, и на специализированных свадебных порталах как раз можно и отзывы о предложениях почитать, да и собственно говоря советы по выбору агенства получить.