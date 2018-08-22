Нужно профессиональное свадебное агенство

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Нужно профессиональное свадебное агенство

Новое сообщение JassKy » 22 авг 2018, 21:16

Нужно профессиональное агенство по организации свадеб.

И интересует меня вообще вопросы поиска предложении от таких агентств, расскажите о том куда мне лучше всего обратится для заказа таких услуг?



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Re: Нужно профессиональное свадебное агенство

Новое сообщение Дарки » 22 авг 2018, 22:24

JassKy писал(а):Нужно профессиональное агенство по организации свадеб.

И интересует меня вообще вопросы поиска предложении от таких агентств, расскажите о том куда мне лучше всего обратится для заказа таких услуг?

Их много, и на специализированных свадебных порталах как раз можно и отзывы о предложениях почитать, да и собственно говоря советы по выбору агенства получить.

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