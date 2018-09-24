Кофеварка
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Кофеварка
Мне подарили кофеварку saeco,я теперь очень доволен,мне не надо тратить время на приготовление кофе.Кофе получается очень вкусный,не подгорает, а получается очень мягкий.
- Alexx89
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:03
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