Кофеварка

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Кофеварка

Новое сообщение Alexx89 » 24 сен 2018, 12:16

Мне подарили кофеварку saeco,я теперь очень доволен,мне не надо тратить время на приготовление кофе.Кофе получается очень вкусный,не подгорает, а получается очень мягкий.


Alexx89
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 сен 2018, 01:03
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