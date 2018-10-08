Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
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Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
- gambit
- Писатель
-
- Сообщения: 55
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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Re: Хочу поставить в офисе стационарный телефон. Подскажите, какие у Ростелекома тарифы на звонки в другие города?
У меня в офисе давно уже стоит стационарный телефон от Ростелекома. Тарификация может быть разная для разных городов. Например, для Москвы одни расценки, для других городов - другие. Более подробно вот на этом сайте можете глянуть https://orostelecome.ru/tarify-na-mezhd ... lekom.html
- kerch
- Писатель
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- Сообщения: 52
- Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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