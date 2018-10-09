Звуковая карта

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Звуковая карта

Новое сообщение gambit » 09 окт 2018, 09:43

Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?

Спасибо!



gambit
Читатель
 
Сообщения: 49
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 10

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group