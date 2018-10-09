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Звуковая карта
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Звуковая карта
Здравствуйте. Нужно купить звуковую карту. Сейчас выбираем FireWire карту, но есть и USB модели. Кто, что знает об этих картах и какую лучше всего приобрести?
- gambit
- Читатель
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- Сообщения: 49
- Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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