Как заказать футболку с символикой игры Dota 2?

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Как заказать футболку с символикой игры Dota 2?

Новое сообщение kerch » 16 окт 2018, 15:18

Как заказать футболку с символикой игры Dota 2?


kerch
Писатель
 
Сообщения: 52
Зарегистрирован: 09 май 2016, 17:43
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Re: Как заказать футболку с символикой игры Dota 2?

Новое сообщение gambit » 16 окт 2018, 21:05

На данный момент ничего сложного в этом нет. К примеру, футболки Queen продаются прямо вот в этом интернет-магазине https://www.clife.ru/goods/futbolka-que ... in-dota-2/ . Вы можете оформить заказ, и получите её в кратчайшие сроки - я и сам так делал недавно.
gambit
Писатель
 
Сообщения: 55
Зарегистрирован: 11 сен 2015, 21:23
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