Представляем Вашему вниманию ленточнопильный станок по металлу модели ЛПС8542, который представляет собой производительную, гидравлически управляемую пилу с ручной подачей материала.
Технические характеристики ленточнопильного станка по металлу Модель ЛПС8542
Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки, мм:
круг 420
квадрат 420
прямоугольного 420x600
Скорость ленточного полотна, м/мин 25-100
Мощность двигателей:
электродвигатель главного привода, кВт 3
гидронасос, кВт 1,1
насос охлаждающей жидкости, кВт 0,2
Емкость баков, л
с гидравлической жидкостью 40
СОЖ 30
Габаритные размеры,мм: 2600х1600х1900
Масса,кг: 1580
Ленточнопильный станок ЛПС8542 (420х600 мм) предназначен для резки металлического проката, поковок. Станок может производить резку заготовок из цветных металлов, нержавеющей и легированной стали и чугуна. Прокат с маленьким сечением можно резать пачками.Станок отлично выдерживает нагрузки в условиях реального производства.
Контактная информация:
Адрес- РФ, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул.Школьная, 5
Телефон- 8 (800) 333-81-63
E-Mail- info@lps-stanok.com
Сайт- https://lps-stanok.com