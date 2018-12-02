akrabat » 02 дек 2018, 12:06

Ленточнопильный станок по металлу модели ЛПС8542

Представляем Вашему вниманию ленточнопильный станок по металлу модели ЛПС8542, который представляет собой производительную, гидравлически управляемую пилу с ручной подачей материала.

Технические характеристики ленточнопильного станка по металлу Модель ЛПС8542

Наибольшие размеры сечения разрезаемой заготовки, мм:

круг 420

квадрат 420

прямоугольного 420x600

Скорость ленточного полотна, м/мин 25-100

Мощность двигателей:

электродвигатель главного привода, кВт 3

гидронасос, кВт 1,1

насос охлаждающей жидкости, кВт 0,2

Емкость баков, л

с гидравлической жидкостью 40

СОЖ 30

Габаритные размеры,мм: 2600х1600х1900

Масса,кг: 1580

Ленточнопильный станок ЛПС8542 (420х600 мм) предназначен для резки металлического проката, поковок. Станок может производить резку заготовок из цветных металлов, нержавеющей и легированной стали и чугуна. Прокат с маленьким сечением можно резать пачками.Станок отлично выдерживает нагрузки в условиях реального производства.

Контактная информация:

Адрес- РФ, Оренбургская обл., г. Кувандык, ул.Школьная, 5

Телефон- 8 (800) 333-81-63

E-Mail- info@lps-stanok.com

Сайт- https://lps-stanok.com