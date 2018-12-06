Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?

Новое сообщение brostov » 06 дек 2018, 13:51

Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?


brostov
Читатель
 
Сообщения: 20
Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
Вернуться к началу

Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?

Новое сообщение Miklakova » 06 дек 2018, 17:18

батарею новую купите - вот и решение.
Miklakova
Читатель
 
Сообщения: 17
Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Техника, оборудование

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 6

Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group