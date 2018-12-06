Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
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Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
- brostov
- Читатель
-
- Сообщения: 20
- Зарегистрирован: 20 окт 2018, 19:02
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Re: Стал быстро разряжаться iPhone XS. Как решить эту проблему?
батарею новую купите - вот и решение.
- Miklakova
- Читатель
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- Сообщения: 17
- Зарегистрирован: 25 окт 2018, 19:24
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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