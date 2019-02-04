akrabat » 04 фев 2019, 12:01

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Профессионалы сделают полусухую стяжку пола. Все этапы работ проводятся поэтапно, с креативным подходом и на высоком уровне, все зависит от Ваших задач и величины бюджета клиента.

Почему следует доверить стяжку пола компании "Евро-Строй"

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Плюсы фирмы:

1. Оформляется смета и договор.

2. Лучшие расценки на ремонтные работы.

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