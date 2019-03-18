Нужен совет
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Нужен совет
Доброго времени суток. Затеяли ремонт в квартире, а инструментов то вот оказывается у нас совсем нет. Покупать дорого, а вот в аренду https://arenda-orlovka.ru/rent взять, как думаете форумчане? Стоит не стоит?
- Samantha
- Читатель
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- Сообщения: 42
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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