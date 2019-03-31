JassKy » 31 мар 2019, 22:36

Пару лет назад купила газ колонку Bosch Therm 4000.

Модель средне дорогая, и сейчас появилась надобность сделать ремонт.

Привыкла доверять ремонт домашней техники профессионалам, именно по этому нуждаюсь в советах по выбору хорошего мастера по ремонту газ колонок бош.