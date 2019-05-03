Машинка для татуировок

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Машинка для татуировок

Новое сообщение Liberator » 03 май 2019, 01:28

Мне очень нужная машинка для татуировок а именно хорошая машинка потому что я собрался заниматься тату,где в Питере могу хорошую купить ?


Liberator
Читатель
 
Сообщения: 9
Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:39
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Re: Машинка для татуировок

Новое сообщение Flyer » 03 май 2019, 04:03

Не могу точно сказать но я если честно даже и не уверен что вы купите в Питере хорошую,скорее всего ее нужно будет покупать где то за границей вам.
Flyer
Читатель
 
Сообщения: 10
Зарегистрирован: 13 апр 2019, 04:28
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