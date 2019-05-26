Компактор для отходов
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Компактор для отходов
На производственное предприятие в Москве для удобства избавления от мусора нужно купить качественный компктор для отходов и вот я ищу где смогу его купить,вы мне могли бы подсказать ?
- Alyabyev
- Читатель
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- Сообщения: 21
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:37
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Re: Компактор для отходов
Компакторы то продаются во многих компаниях но дело в том что вы еще должны подумать нужен ли он вам,можно же и так вполне нормально вывозить отходы и избавляться от них.
- Laurent
- Читатель
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- Сообщения: 23
- Зарегистрирован: 18 апр 2019, 03:38
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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