Компактор для отходов

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Компактор для отходов

Новое сообщение Alyabyev » 26 май 2019, 12:37

На производственное предприятие в Москве для удобства избавления от мусора нужно купить качественный компктор для отходов и вот я ищу где смогу его купить,вы мне могли бы подсказать ?


Alyabyev
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Re: Компактор для отходов

Новое сообщение Laurent » 26 май 2019, 18:53

Компакторы то продаются во многих компаниях но дело в том что вы еще должны подумать нужен ли он вам,можно же и так вполне нормально вывозить отходы и избавляться от них.
Laurent
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