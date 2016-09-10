Мастер маникюра-педикюра.
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Мастер маникюра-педикюра.
Предлагаю качественные услуги от профессионала ногтевого сервиса: классический обрезной маникюр-педикюр, гигиенический, художественная роспись, Нейл-АРТ. Опыт работы 10 лет. Работаю по предварительной записи и с выездом на дом. Обслуживаю Солнечный берег, прилегающие к нему города и комплексы. Первым 10 клиентам – художественная роспись в подарок. т. +359877641817 Viber, WhatsApp Виктория.
- Igor2206
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.
Работаю по предварительным звонкам и смс-собщениям не Viber.
- Igor2206
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.
В viber можно написать?
- ann_f
- Читатель
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- Сообщения: 15
- Зарегистрирован: 19 сен 2016, 10:47
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Re: Мастер маникюра-педикюра.
Конечно же, пишите,- отвечу на все ваши сообщения.
- Igor2206
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.
Работаю
- Igor2206
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 24 май 2016, 14:31
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Re: Мастер маникюра-педикюра.
Спасибо
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Фрося66
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 22 сен 2017, 13:24
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Сообщений: 6 • Страница 1 из 1
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