Igor2206 » 10 сен 2016, 23:02

Предлагаю качественные услуги от профессионала ногтевого сервиса: классический обрезной маникюр-педикюр, гигиенический, художественная роспись, Нейл-АРТ. Опыт работы 10 лет. Работаю по предварительной записи и с выездом на дом. Обслуживаю Солнечный берег, прилегающие к нему города и комплексы. Первым 10 клиентам – художественная роспись в подарок. т. +359877641817 Viber, WhatsApp Виктория.