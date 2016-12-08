Шуба из норки с капюшоном и поясом

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Шуба из норки с капюшоном и поясом

Новое сообщение Sergeolov » 08 дек 2016, 19:41

Привет всем, увидела у них на сайте http://www.sagitta-stk.ru/shuby/norka шубу из норки с капюшоном и поясом, как думаете стоит ли покупать ее?


Sergeolov
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Re: Шуба из норки с капюшоном и поясом

Новое сообщение KerolBoti » 29 апр 2017, 15:44

Лично я б не покупала. Не могу смотреть на убитых жывотных, не то чтобы носить их на себе.
KerolBoti
 
Сообщения: 4
Зарегистрирован: 29 апр 2017, 15:36
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