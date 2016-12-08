Шуба из норки с капюшоном и поясом
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Шуба из норки с капюшоном и поясом
Привет всем, увидела у них на сайте http://www.sagitta-stk.ru/shuby/norka шубу из норки с капюшоном и поясом, как думаете стоит ли покупать ее?
- Sergeolov
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 20 авг 2016, 15:12
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Re: Шуба из норки с капюшоном и поясом
Лично я б не покупала. Не могу смотреть на убитых жывотных, не то чтобы носить их на себе.
- KerolBoti
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- Сообщения: 4
- Зарегистрирован: 29 апр 2017, 15:36
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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