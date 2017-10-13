Габриция » 13 окт 2017, 15:05

В преддверии осени, возникает особая потребность в этом девайсе.

Смотрел всякие, но что-то мне ничего не понравилось: с повышением цены растёт не качество, а количество ненужных автоматических наворотов, которые только понижают надёжность.

Кто разбирается в теме, посоветуйте! Где покупать, как выбирать?