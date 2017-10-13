Смотрел всякие, но что-то мне ничего не понравилось: с повышением цены растёт не качество, а количество ненужных автоматических наворотов, которые только понижают надёжность.
Кто разбирается в теме, посоветуйте! Где покупать, как выбирать?
Модераторы: more, bot, translate
Смотрел всякие, но что-то мне ничего не понравилось: с повышением цены растёт не качество, а количество ненужных автоматических наворотов, которые только понижают надёжность.
Кто разбирается в теме, посоветуйте! Где покупать, как выбирать?
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