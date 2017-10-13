Инструкция, как выбрать хороший зонт?

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Инструкция, как выбрать хороший зонт?

Новое сообщение Габриция » 13 окт 2017, 15:05

В преддверии осени, возникает особая потребность в этом девайсе.

Смотрел всякие, но что-то мне ничего не понравилось: с повышением цены растёт не качество, а количество ненужных автоматических наворотов, которые только понижают надёжность.

Кто разбирается в теме, посоветуйте! Где покупать, как выбирать?



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Габриция
 
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Зарегистрирован: 12 сен 2017, 13:30
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