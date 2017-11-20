Салон красоты
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Салон красоты
Здравствуйте. Как вам этот салон красоты http://bigodini.ru/services/manicure/ ? Что скажите? Кто там был?
- Jerdan
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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Re: Салон красоты
А я обычно хожу в этот салон красоты http://persona-ostrov.ru/services/parik ... nie-kydra/ Там высококвалифицированные мастера, проходившие обучение в лучших академиях России, Европы и Америки и цены приемлемые.
- nickastapova
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
- Откуда: Москва
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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