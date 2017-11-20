Салон красоты

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Салон красоты

Новое сообщение Jerdan » 20 ноя 2017, 14:43

Здравствуйте. Как вам этот салон красоты http://bigodini.ru/services/manicure/ ? Что скажите? Кто там был?


Jerdan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
Вернуться к началу

Re: Салон красоты

Новое сообщение nickastapova » 14 янв 2018, 22:18

А я обычно хожу в этот салон красоты http://persona-ostrov.ru/services/parik ... nie-kydra/ Там высококвалифицированные мастера, проходившие обучение в лучших академиях России, Европы и Америки и цены приемлемые.
nickastapova
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 14 янв 2018, 22:12
Откуда: Москва
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 4

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group