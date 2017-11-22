Больно ли делать лазерную эпиляцию?
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Больно ли делать лазерную эпиляцию?
Всем привет. Хочу сходить на лазерную эпиляцию в этот салон красоты http://filament-salon.ru/lazernaja-epilacija-podmyshek/ Это больно делается?
- Jerdan
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- Сообщения: 3
- Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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