Больно ли делать лазерную эпиляцию?

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Больно ли делать лазерную эпиляцию?

Новое сообщение Jerdan » 22 ноя 2017, 14:56

Всем привет. Хочу сходить на лазерную эпиляцию в этот салон красоты http://filament-salon.ru/lazernaja-epilacija-podmyshek/ Это больно делается?


Jerdan
 
Сообщения: 3
Зарегистрирован: 17 ноя 2017, 15:44
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