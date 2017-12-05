Подскажите пожалуйста

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Подскажите пожалуйста

Новое сообщение Nikusik » 05 дек 2017, 10:06

Здравствуйте. Очень хочу сказать сходить на контурную пластику, но не знаю куда лучше. Знаю только вот этот http://salon-monplizir.ru/countur_plastik/ салон красоты. Что скажите? Есть еще варианты салонов красоты в Москве поблизости со станцией метро "Маяковская".


Nikusik
 
Сообщения: 2
Зарегистрирован: 01 дек 2017, 12:19
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