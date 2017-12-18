Какие ногти сделать?

Модераторы: more, bot, translate

Ответить

Какие ногти сделать?

Новое сообщение Ingrid » 18 дек 2017, 12:27

Стараюсь быть всегда модной и ухоженной. Хочу вот сделать эксклюзивный нейл в этом салоне красоты http://bigodini.ru/services/pedicure/ Была там пару раз, обслуживание и профессионализм мастеров просто на высоте. Но вот на сей раз не знаю какой стиль выбрать.. Есть идеи?


Ingrid
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 18 дек 2017, 12:27
Вернуться к началу
Ответить

Вернуться в Красота, косметика, мода, одежда

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 5

cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group