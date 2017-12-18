Какие ногти сделать?
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Какие ногти сделать?
Стараюсь быть всегда модной и ухоженной. Хочу вот сделать эксклюзивный нейл в этом салоне красоты http://bigodini.ru/services/pedicure/ Была там пару раз, обслуживание и профессионализм мастеров просто на высоте. Но вот на сей раз не знаю какой стиль выбрать.. Есть идеи?
- Ingrid
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 18 дек 2017, 12:27
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