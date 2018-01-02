Лолита » 02 янв 2018, 09:02

Харизма писал(а): Нужно найти срочно где можно сдать анализы на Альфа-фетопротеин. Нужно найти срочно где можно сдать анализы на Альфа-фетопротеин. Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику. Кто советами по этому поводу поделится?

Сделать такие анализы можно в любой современной приличной Московской клиники.

Из всех которые я знаю, все таки мне кажется что вам подойдет для таких целей конкретно Столичная Медицинская Клиника. Собственно говоря вот ссылка http://cmclinic.ru/all/onkologiya/anali ... rkery.html на предложение от этой клиники, именно к ним и обратитесь.