Анализы на Альфа-фетопротеин

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Анализы на Альфа-фетопротеин

Новое сообщение Харизма » 02 янв 2018, 01:29

Нужно найти срочно где можно сдать анализы на Альфа-фетопротеин.

Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику.

Кто советами по этому поводу поделится?



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Re: Анализы на Альфа-фетопротеин

Новое сообщение Лолита » 02 янв 2018, 09:02

Харизма писал(а):Нужно найти срочно где можно сдать анализы на Альфа-фетопротеин.

Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику.

Кто советами по этому поводу поделится?

Сделать такие анализы можно в любой современной приличной Московской клиники.

Из всех которые я знаю, все таки мне кажется что вам подойдет для таких целей конкретно Столичная Медицинская Клиника. Собственно говоря вот ссылка http://cmclinic.ru/all/onkologiya/anali ... rkery.html на предложение от этой клиники, именно к ним и обратитесь.

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