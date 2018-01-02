Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику.
Кто советами по этому поводу поделится?
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Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику.
Кто советами по этому поводу поделится?
Харизма писал(а):Нужно найти срочно где можно сдать анализы на Альфа-фетопротеин.
Помогите пожалуйста найти и подобрать хорошую и проверенного качества клинику.
Кто советами по этому поводу поделится?
Сделать такие анализы можно в любой современной приличной Московской клиники.
Из всех которые я знаю, все таки мне кажется что вам подойдет для таких целей конкретно Столичная Медицинская Клиника. Собственно говоря вот ссылка http://cmclinic.ru/all/onkologiya/anali ... rkery.html на предложение от этой клиники, именно к ним и обратитесь.
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