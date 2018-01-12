Нужен совет
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Нужен совет
Всем привет. Как вы считаете? Стоит ли делать ламинирование волос. Хотела сходить в этот салон http://salonendi.ru/uslugi/laminirovanie-volos на ламинирование, но не могу определиться. Дайте пожалуйста совет)
- Samantha
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- Сообщения: 1
- Зарегистрирован: 12 янв 2018, 15:10
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