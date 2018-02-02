Куда мне лучше всего обратится для этого, что можете по этому поводу сказать, выбор сразу скажу что для меня сложный.
Выбор хорошего таксографа
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Выбор хорошего таксографа
Помогите пожалуйста хороший таксограф для мужа выбрать.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 9
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: Выбор хорошего таксографа
Одной из самых популярных моделей является именно DTCO 3283, её вот таксисты чаше всего и выбирают.
Пожалуй что именно вот здесь http://88005500973.ru/catalog/takhograf ... 3283_skzi/ вам стоит ознакомится с предложением по продаже такой модели, оцените её, цена выбора 40 тысяч рублей.
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Харси
- Читатель
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- Сообщения: 13
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 15:16
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Сообщений: 2 • Страница 1 из 1
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