Харизма » 12 фев 2018, 16:18

С Алиекспресс по дешевле можно купить, на рынке по другой стоимости, ну а вот по поводу бутиков - там совсем другая стоимость.

Что не говорите но выбирать стоит не там где дешевле, а там где качество можно выбрать.