Вот интересуюсь, а где у нас в Москве или области можно купить микро бикини, во сколько обходится такое чудо.
За сколько нынче можно микро бикини купить?
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За сколько нынче можно микро бикини купить?
Видела в интернет журнале Woman красивые микро бикини, которые будут в моде к следующему лету.
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Жнади
- Читатель
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- Сообщения: 11
- Зарегистрирован: 26 окт 2017, 15:05
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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?
С Алиекспресс по дешевле можно купить, на рынке по другой стоимости, ну а вот по поводу бутиков - там совсем другая стоимость.
Что не говорите но выбирать стоит не там где дешевле, а там где качество можно выбрать.
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Харизма
- Читатель
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- Сообщения: 14
- Зарегистрирован: 27 авг 2017, 09:26
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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?
Жнади писал(а):Видела в интернет журнале Woman красивые микро бикини, которые будут в моде к следующему лету.
Вот интересуюсь, а где у нас в Москве или области можно купить микро бикини, во сколько обходится такое чудо.
Все во многом зависит от модели, материала и других аналогичных мелочей.
Так или иначе не стоит гнаться за модными вещами, стоит именно выбирать для себя высокое качества, и так же не стоит забывать о том чтоб белье удобным было.
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Лолита
- Читатель
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- Сообщения: 12
- Зарегистрирован: 28 авг 2017, 19:22
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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?
Думаю что в пределах 2-3 тысяч что то качественное можно выбрать.
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JassKy
- Читатель
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- Сообщения: 5
- Зарегистрирован: 24 авг 2017, 16:41
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Сообщений: 4 • Страница 1 из 1
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