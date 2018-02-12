За сколько нынче можно микро бикини купить?

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За сколько нынче можно микро бикини купить?

Новое сообщение Жнади » 12 фев 2018, 14:56

Видела в интернет журнале Woman красивые микро бикини, которые будут в моде к следующему лету.

Вот интересуюсь, а где у нас в Москве или области можно купить микро бикини, во сколько обходится такое чудо.



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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?

Новое сообщение Харизма » 12 фев 2018, 16:18

С Алиекспресс по дешевле можно купить, на рынке по другой стоимости, ну а вот по поводу бутиков - там совсем другая стоимость.

Что не говорите но выбирать стоит не там где дешевле, а там где качество можно выбрать.

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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?

Новое сообщение Лолита » 12 фев 2018, 16:24

Жнади писал(а):Видела в интернет журнале Woman красивые микро бикини, которые будут в моде к следующему лету.

Вот интересуюсь, а где у нас в Москве или области можно купить микро бикини, во сколько обходится такое чудо.

Все во многом зависит от модели, материала и других аналогичных мелочей.

Так или иначе не стоит гнаться за модными вещами, стоит именно выбирать для себя высокое качества, и так же не стоит забывать о том чтоб белье удобным было.

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Re: За сколько нынче можно микро бикини купить?

Новое сообщение JassKy » 12 фев 2018, 16:31

Думаю что в пределах 2-3 тысяч что то качественное можно выбрать.
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